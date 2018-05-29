700 детей и подростков бесплатно отдохнут в летних лагерях в центре Москвы

В рамках программы «Московская смена» в центре столицы откроют девять детских летних лагерей на базе школ и центров соцобслуживания. Там будет доступно трехразовое горячее питание. В первой половине дня дети смогут посетить практические занятия по решению олимпиадных задач, летнюю школу программирования, индивидуальное консультирование, профориентационные мастер-классы. Во второй половине дня отдыхающих ждут кружки по интересам, игры, выставки, выезды на экскурсии, занятия спортом и другое. Всего же по всей Москве детские лагеря в рамказ программы «Московская смена» откроются в 247 учреждениях.