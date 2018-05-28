Почти 700 детей и подростков бесплатно отдохнут летом в городских лагерях в центре Москвы

Почти 700 детей и подростков во время летних школьных каникул смогут бесплатно отдохнуть в лагерях в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы.

«Уже на этой неделе, в пятницу, 1 июня на период летних школьных каникул на территории Центрального административного округа начнет свою работу программа активного детского отдыха «Московская смена». Программа направлена на максимально полное вовлечение детей и подростков из семей, нуждающихся в социальной поддержке, к участию в специально организованном досуге и отдыхе», — говорится в сообщении.

В ЦАО будут работать девять детских летних лагерей на базе школ и центров социального обслуживания. Там будет организовано трехразовое горячее питание, за исключением групп кратковременного пребывания. При этом отмечается, что по просьбам родителей работа будет продлена до 19:00.

В первой половине дня дети могут посетить практические занятия по решению олимпиадных задач, летнюю школу программирования, индивидуальное консультирование, профориентационные мастер-классы. Во второй половине дня — кружки и студии по интересам, игры, выставки, выезды на экскурсии, занятия спортом и так далее.

«В городских лагерях Центрального округа смогут бесплатно отдохнуть 685 детей и подростков. Заявление на прием в городской лагерь на базе школ родители обучающихся подают c 24 по 30 мая 2018 г. в своей образовательной организации или ее филиале», — подчеркивается в сообщении.

К участию в программе «Московская смена» принимаются дети в возрасте от семи до 14 лет из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также дети-инвалиды. Заявление на прием родители могут подать до 30 мая 2018 г.