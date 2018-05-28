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Бесплатные лагери для детей откроются в центре Москвы
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Бесплатные лагери для детей откроются в центре Москвы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральном административном округе организуют девять бесплатных летних лагерей. Об этом стало известно 28 мая.
В первой половине дня ребята будут заниматься образованием. Для них организуют уроки по решению олимпиадных задач и мастер-классы по программированию и выбору профессии. После этого, дети смогут посетить спортивные секции, уроки по интересам или сходить на экскурсии в столичные музеи.
Лагери будут работать на базе столичных школ и Территориальных центров социального обслуживания. Так, ребята смогут заниматься в школах №2054, №1799, №1231 и №1240. Кроме того, детей ждут по следующим адресам: Скорняжный переулок, дом 4; улица Новорогожская, дом 4, строение 1; улица Доватора, дом 13; 2-й Смоленский переулок, дом 1/4 и улица Мельникова, дом 4, строение 1.
Кстати, лагери будут работать в три смены. Первая пройдет с 1 по 29 июня, вторая — со 2 по 30 июля, а третья — с 1 по 28 августа.
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