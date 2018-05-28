К лету готовятся малыши из Сокола

Младшая группа кратковременного пребывания центра социальной помощи семье и детям «Сокол» с нетерпением ждет наступления лета. В честь грядущей смены сезона ребят пригласили на праздник «На край света пойдём — красно Солнышко найдём!».

— Никто не радуется так приходу лета, как дети! На праздник к малышам пожаловали настоящие феи. Они-то и зазвали к нам в гости летнее Солнышко, — сказали в администрации центра.

Дети сыграли с «Солнцем» в активные игры, водили хороводы, решали загадки, а в парке искали тайники с игрушками и подарками. В конце праздника феи угостили ребят сладостями. (ео)