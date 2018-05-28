Юные театралы собрались в школе на Соколе

Премьера спектакля музыкально-драматической студии «Воспитанные дети» состоялась в дошкольных группах школы № 1252 на Соколе. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Вот и подошел к концу очередной учебный период для начальных классов. Однако, наличие времени, которого так не хватало еще буквально месяц назад, не повод напрочь забыть о школе и кружках, которые дети посещают с большим удовольствием в течение всего учебного года, — говорится в материале. — Так, в самом начале долгожданных каникул наши начинающие актеры отправились на настоящие гастроли… На этот раз их с нетерпением ожидали малыши, посещающие дошкольные группы».

Участники музыкально-драматической студии «Воспитанные дети» выступили перед малышами со спектаклем «Буратино». (ео)