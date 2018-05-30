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Летом в Московской области откроются порядка 1200 детских лагерей
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Летом в Московской области откроются порядка 1200 детских лагерей 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 май — РИА Новости. В летних лагерях планирует отдохнуть большая часть подмосковных школьников от семи до 15 лет.
В текущий летний период в Московской области заработают около 1200 лагерей для детей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольгу Забралову.
Она также отметила, что на летнюю оздоровительную программу в Подмосковье из областного бюджета выделят 1,8 миллиарда рублей. В то время как в прошлом году было выделено 1,5 миллиарда рублей. Из 1200 лагерей 1070 являются лагерями с дневным пребыванием и 100 — загородные лагеря. Кроме того, в течение лета будут организованы палаточные лагеря.
Ольга Забралова отметила, что в оздоровительные детские лагеря планируется отправить больше половины юных жителей Подмосковья в возрасте от семи до 15 лет.
"Примерно столько же детей, попавших в трудную жизненную ситуацию — 58,5% и 55,6% соответственно", — сообщила Ольга Забралова.
В Подмосковье утвердили специальный стандарт безопасности. Ему должен соответствовать каждый оздоровительный детский лагерь, который располагается на территории области. Стандарты определяют безопасное и качественное питание, пожарную и антитеррористическую безопасность, профессиональное медицинское обслуживание и безопасность на воде.
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