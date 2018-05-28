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Свыше тысячи детей из Подмосковья отдохнут в первую смену на Черном море
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Свыше тысячи детей из Подмосковья отдохнут в первую смену на Черном море 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В первую смену в оздоровительные лагеря, которые находятся на Черноморском побережье, могут поехать отдыхать более 1 тысячи детей из Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области, со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
"Так 625 детей уже отправились на отдых в Краснодарский край в детские оздоровительные лагеря «Радуга» и «Юность». Сегодня еще 430 детей отправятся в детский лагерь «Полярные зори»", — сказала она.
Всего в первую смену летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных организациях Московской области и Краснодарского края отдохнут около 2 тысяч детей, сообщила пресс-служба ведомства.
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