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В Подмосковье детские площадки постройки до 2013 года заменят на новые
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В Подмосковье детские площадки постройки до 2013 года заменят на новые 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Все детские площадки Подмосковья, построенные до 2013 года, планируется до конца текущего года заменить на новые, более безопасные, сообщила начальник Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
По ее словам, безопасность детских площадок имеет приоритетное значение для региона.
"Из 16625 тысяч детских площадок Подмосковья уже на 15183 площадках есть мягкое покрытие. Это позволило нам снизить детский травматизм, что является основным нашим целевым показателем, по сути это KPI для каждого инспектора", — сказала Витушева.
Она добавила, что до 2014 года детские площадки в Подмосковье не проверялись на предмет безопасности и не были закреплены за хозяйствующими субъектами.
"Благодаря инвентаризации было выявлено более 3,5 тысячи бесхозных детских площадок на территории Подмосковья — те детские площадки, которые вообще ни у кого не стояли на балансе, и именно на них дети чаще всего получали травмы. За пять лет мы с этой бедой справились. Уже в этом году в области установлено 83 новых площадки, демонтировано старых аварийных — 154", — уточнила Витушева.
По ее словам, в число лидеров по уровню содержания детской игровой инфраструктуры входят Бронницы, Лыткарино, Красногорск, Мытищи, Чехов, Лосинопетровский.
"Пока отстают Рошаль, Долгопрудный, Звенигород, Орехово-Зуево, потому что в этих муниципалитетах было выявлено больше нарушений", — резюмировала Витушева.
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