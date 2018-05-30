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В Подмосковье летом будут работать около 1,2 тысячи детских лагерей
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В Подмосковье летом будут работать около 1,2 тысячи детских лагерей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковье выделило 1,8 миллиардов рублей на летнюю оздоровительную кампанию, в этом году в регионе откроются около 1,2 тысячи лагерей, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"Этим летом в Московской области будут работать порядка 1,2 тысячи летних лагерей, их которых 100 — загородные оздоровительные лагеря и около 1070 — лагеря с дневным пребыванием. Также в течение летней оздоровительной кампании будет организовано несколько палаточных лагерей", — приводит пресс-служба слова Забраловой.
Она отметила, что из консолидированного бюджета Московской области на летнюю оздоровительную кампанию выделено 1,8 миллиарда рублей. В прошлом году эта цифра составляла 1,5 миллиарда рублей.
По словам первого зампреда, планируется направить в летние лагеря больше половины юных жителей Московской области в возрасте от семи до 15 лет, подлежащих оздоровлению, и примерно столько же детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — 58,5% и 55,6% соответственно.
В Московской области утвержден специальный стандарт безопасности, которому должен соответствовать каждый детский оздоровительный лагерь на территории региона. В него входит ряд критериев, таких как качественное медицинское обслуживание, безопасное питание, пожарная и антитеррористическая безопасность, а также безопасность на воде.
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