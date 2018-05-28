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Ребята познакомятся с распорядком дорожного движения в День защиты детей
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Ребята познакомятся с распорядком дорожного движения в День защиты детей 

Вестник района Гагаринский 15 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Экскурсию в ситуационный центр планируется провести для школьников в Международный день защиты детей. Ребята должны узнать о том, как работает интеллектуальная транспортная система.
Также учащиеся получат информацию по базовым вопросам дорожного движения: почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, следят за общественным транспортом и информируют водителей.
Экскурсия начнется 1 июня в 16:00 в ситуационном центре по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 11/1. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.
ЦОДД уже во второй раз устраивает открытую экскурсию для школьников в День защиты детей. В прошлом году ситуационный центр посетили около 30 детей. Кроме того, в течение года на экскурсии приезжали ученики более чем из 10 школ, сообщает сайт Мэра Москвы.
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