Ребята познакомятся с распорядком дорожного движения в День защиты детей

Экскурсию в ситуационный центр планируется провести для школьников в Международный день защиты детей. Ребята должны узнать о том, как работает интеллектуальная транспортная система.

Также учащиеся получат информацию по базовым вопросам дорожного движения: почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, следят за общественным транспортом и информируют водителей.

Экскурсия начнется 1 июня в 16:00 в ситуационном центре по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 11/1. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

ЦОДД уже во второй раз устраивает открытую экскурсию для школьников в День защиты детей. В прошлом году ситуационный центр посетили около 30 детей. Кроме того, в течение года на экскурсии приезжали ученики более чем из 10 школ, сообщает сайт Мэра Москвы.