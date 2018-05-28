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Уральские школьники в центре по модели «Сириуса» будут изучать телемедицину и фармацевтику
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Уральские школьники в центре по модели «Сириуса» будут изучать телемедицину и фармацевтику 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Более 220 школьников из Свердловской области примут участие в июльской смене образовательного центра для одаренных детей «Золотое сечение», который создан в регионе по модели сочинского «Сириуса». Участники смены в этот раз будут изучать современные технологии в медицине, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.
"В результате работы экспертного совета для участия в смене были выбраны 224 человека: на «Науку» — 84 человека, на «Искусство» — 67, на «Спорт» — 57, на «Промыслы (гончарное мастерство)» — 12 человек. Возраст детей — 13-17 лет, 80% участников июльской смены — школьники из области", — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что направление «Наука» июльской смены в этот раз будет посвящено биологии и медицине, трехнедельное обучение сверх школьной программы пройдет в Новоуральске с 12 июля по 1 августа по трем направлениям: «Химическая фармацевтика», «Медицина будущего», «Телемедицина». «На смену было подано 435 заявок из 46 муниципальных образований Свердловской области. Самый большой конкурс был по направлению „Изобразительное искусство“ — четыре человека на место, по направлению „Наука“ — три человека на место», — приводит департамент слова директора фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елены Коротковой.
По ее словам, руководить программой в направлении «Музыкально-исполнительское мастерство» будет дирижер Вольф Усминский. «Кроме этого, впервые Федерация хоккея Свердловской области проводит просмотровой сбор для детей из области — лидеров своих команд», — добавила Короткова.
Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.
Пилотная смена прошла в августе 2017 года, вторая смена завершилась в апреле 2018 года, по итогам которой впервые между выпускниками и IT-компаниями были подписаны отложенные трудовые контракты.
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