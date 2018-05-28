Случайность или халатность? Почему в учреждениях образования гибнут дети

Виновников нашли в пищеблоке

15 мая в Старом Осколе Белгородской области произошла трагедия — двухлетний мальчик подавился отварным зеленым горошком, начал задыхаться, потерял сознание. Врачи приехали на место за семь минут, полчаса пытались его реанимировать.

«Когда врачи прибыли на место, медсестра уже несла ребенка к машине, — рассказал журналистам главврач станции скорой медицинской помощи Старого Оскола Александр Жуковский . — Врач сразу констатировал смерть до прибытия. Там были железобетонные признаки».

За несколько минут жизни семьи погибшего ребенка и работников детского сада, которые теперь могут угодить в тюрьму, оказались покалеченными.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Его расследование взято на контроль городским прокурором.

Прокуратура уже проверила организацию питания в детском саду «Журавушка», где произошло ЧП. Выяснилось, что зеленый горошек, который малыши ели на ужин, по технологии должен быть подаваться в виде пюре. Кроме того, в пищеблоке нашлись нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При организации питания детей в дошкольном учреждении допущены и другие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: ненадлежащее хранение продуктов, неправильная расстановка, смешение сырых полуфабрикатов и готовой продукции. После проверки учреждения прокуратурой возбуждены административные дела в отношении заведующей детсадом и еще четырех человек.

Пока неизвестно, вовремя ли воспитатели вызвали ребенку скорую, правильно ли оказывали ему первую помощь и прошли ли они курсы оказания первой медицинской помощи вообще. Следствие подробности истории не разглашает, департамент образования Белгородской области произошедшее не комментирует.

«Безответственно относятся к детям. Бывает, придёшь ребенка забирать, мелкие там по горкам скачут, а воспитатели в телефонах все или между собой трепятся. Или когда приводишь, дети сидят, играют, а воспитателя в группе нет, она по своим бумажным делам пошла «на минуточку». А кто знает, что за эту минуточку может случиться?!» — комментируют местные жители в соцсетях.

В детский сад «Журавушка» каждый день ходят десятки малышей, работа его воспитателей и администрации никогда не вызывала нареканий. Некоторые старооскольцы встали на защиту воспитателей учреждения, ручаясь за их профессионализм и искреннюю заботу о детях. Другие заметили, что работники детсада получают ничтожно малую зарплату, а потому туда берут совсем не профессионалов, а тех, кто просто согласен работать за эти деньги.

«На мой взгляд, то, что произошло в старооскольском детском садике — это трагическая случайность, в которой никто не виноват — ни повара, ни воспитатели, ни заведующая, — считает Валентина М., воспитательница одного из детских садов Белгородской области, проработавшая в сфере детского дошкольного образования более 30 лет. — Ведь бывает, что едой может подавиться и даже умереть и взрослый человек. Кто знает, может быть, этот мальчик жевал и не так вдохнул или вдруг захотел что-то сказать — сейчас детям позволяют переговариваться между собой за столом вовремя еды, не такого строгого запрета, как был в советские времена: «Когда я ем, я глух и нем». А что касается технической карты приготовления блюд, то ясельная группа — это возраст до двух лет. А ребёнок был немного старше — это уже первая младшая группа, для которой никакие блюда уже не перетираются в пюре. В два года ребёнок должен уже всё жевать сам. Просто, я думаю, теперь ищут виноватых в этой трагической истории… »

Пошел в школу и погиб

Можно назвать произошедшее нелепой случайностью, если бы не тот факт, что эта трагедия продолжает целую череду несчастных случаев с детьми, произошедших под присмотром взрослых.

Громкая история произошла в апреле в Курске. Там на уроке физкультуры в школе остановилось сердце у первоклассника. Мальчик был здоров, занимался спортом. СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвинение пока никому не предъявлено.

В феврале в Ельце Липецкой области 11-летний мальчик погиб на тренировке по хоккею. Очевидцы рассказывают, что уже после того, как занятие закончилось, один из детей ударил клюшкой по шайбе, та отскочила и ударила мальчика по шее. У ребенка сломался шейный позвонок, он погиб на месте.

В сентябре в Воронежской области произошла трагедия на территории Красполипьевской школы: восьмилетняя девочка забралась в неработающий фонтан, залезла на статую, изображающую женщину с кувшином, и, не удержавшись, упала с нее. Школьница ударилась затылком о твердое дно фонтана и погибла. Расследование дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», взяла на контроль прокуратура области.

Ольга Васильева , экс-министр образования и науки и новоиспеченная глава министерства просвещения, в октябре озвучила статистику: за год в школьных спортзалах страны погибло 211 детей.

Еще чаще происходят случаи, когда дети гибнут по вине взрослых. Стоит вспомнить только кемеровскую трагедию, когда в торговом центре «Зимняя вишня» сгорели десятки детей и подростков. В феврале в Воронеже пьяный мужчина уснул с сигаретой в руке, произошел пожар, на котором погиб трехлетний малыш. На днях в Тамбовской области взрослые оставили во дворе дома старый самодельный кипятильник. Их трехлетний сын стал играть с прибором, воткнул его в розетку и тут же получил мощный разряд тока, от которого скончался.

Не счесть количества аварий с детскими жертвами, и все чаще СМИ публикуют истории о детях, выпавших из окон. Неважно, случайность ли привела к трагедии или нет, вина за детскую смерть всегда лежит на взрослых.