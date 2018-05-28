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В частном детскому саду в Москве на детей упал шкаф
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В частном детскому саду в Москве на детей упал шкаф 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Двухъярусный детский шкаф упал на двоих детей в частном детском учреждении, четырехлетняя девочка госпитализирована, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по Москве.
"Днем 25 мая 2018 года 7-летний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы, потянулся за верхней одеждой. В указанный момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом 4-х летнюю девочку. Ребенок был незамедлительно госпитализирован", — говорится в сообщении ведомства.
СК также отмечает, что по результатам проверки возбудили уголовное дело в отношении директора организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности».
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