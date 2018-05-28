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Устраивают детский фестиваль профессий
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Устраивают детский фестиваль профессий 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде впервые пройдет детский фестиваль профессий.
1 и 2 июня, с 12 по 17 часов, в парке «Юность» будут работать 20 профессиональных площадок для детей от 5 до 14 лет.
Для подростков от 14 лет откроются лектории, в ходе которых они смогут узнать все о профессиях и технологиях будущего, а также познакомиться с «Атласом новых профессий». В нём содержится информация о 186 актуальных специальностях на ближайшие 15 лет.
Взрослые примут участие в обучающих семинарах, чтобы в будущем помочь ребенку сделать правильный профессиональный выбор.
Экспертами выступят представители министерства социальной политики и центра занятости Калининградской области.
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