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Юные жители Некрасовки встретятся со сказочными героями
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Юные жители Некрасовки встретятся со сказочными героями 

Управа района Некрасовка 31 мая 2018
Фото: Управа района Некрасовка
Развлекательную программу в честь Международного дня защиты детей подготовил Дом культуры «Заречье» района Некрасовка. В пятницу, 1 июня, на Аллее сказок по адресу: 1-я Вольская улица, дом 15, корпус 1 состоится «Праздник детства».
По словам организаторов, участников праздника ждет конкурсная программа, веселые викторины, подвижные игры на свежем воздухе, а также встреча с клоунами и сказочными героями.
Праздник начнется в 16.00. Стать участниками могут все желающие.
Отметим, что в этот день в Некрасовке также пройдет дворовый праздник, посвященный Дню защиты детей. Он начнется в 15.00 по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 15. (вт)
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