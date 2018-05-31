Юные жители Некрасовки встретятся со сказочными героями

Развлекательную программу в честь Международного дня защиты детей подготовил Дом культуры «Заречье» района Некрасовка. В пятницу, 1 июня, на Аллее сказок по адресу: 1-я Вольская улица, дом 15, корпус 1 состоится «Праздник детства».

По словам организаторов, участников праздника ждет конкурсная программа, веселые викторины, подвижные игры на свежем воздухе, а также встреча с клоунами и сказочными героями.

Праздник начнется в 16.00. Стать участниками могут все желающие.

Отметим, что в этот день в Некрасовке также пройдет дворовый праздник, посвященный Дню защиты детей. Он начнется в 15.00 по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 15. (вт)