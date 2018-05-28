Ещё
Праздник «Детство — это смех и радость» состоится в районе Замоскворечье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Праздник «Детство — это смех и радость» состоится в районе Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Праздник «Детство — это смех и радость» пройдет в Московском доме самодеятельного творчества. Гостей ждут 30 мая. Мероприятие приурочат ко Дню защиты детей.
— Родители с ребятами смогут побывать в увлекательной поездке на творческом поезде. На каждой тематической условной станции гости споют любимые песни под гитару, разучат новые танцы. Кроме того, пройдут мастер-классы по рисованию, лепке и работе на гончарном круге, — сообщил ведущий специалист администрации муниципального округа Замоскворечье.
Самым активным участникам подарят памятные призы и медали.
Всех желающих угостят мороженым.
Отметить День защиты детей можно с 15:00 по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Бесплатные лагери для детей откроются в центре Москвы Акция «Московская программа летнего чтения» стартует в столице Праздник для детей состоится в районе Якиманка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение