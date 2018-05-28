Праздник «Детство — это смех и радость» состоится в районе Замоскворечье

Праздник «Детство — это смех и радость» пройдет в Московском доме самодеятельного творчества. Гостей ждут 30 мая. Мероприятие приурочат ко Дню защиты детей.

— Родители с ребятами смогут побывать в увлекательной поездке на творческом поезде. На каждой тематической условной станции гости споют любимые песни под гитару, разучат новые танцы. Кроме того, пройдут мастер-классы по рисованию, лепке и работе на гончарном круге, — сообщил ведущий специалист администрации муниципального округа Замоскворечье.

Самым активным участникам подарят памятные призы и медали.

Всех желающих угостят мороженым.

Отметить День защиты детей можно с 15:00 по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4.