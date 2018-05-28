Программа «Московская смена» стартует с июня

В Центральном административном округе стартует программа активного детского отдыха «Московская смена» с 1 июня.

В проект приглашаются ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

В рамках программы ребята смогу принять участие в множестве студий по интересам и различных творческих кружках. Для детей проведут игровые и спортивные мероприятия. Кроме того, участников проекта будут организовывать события патриотического характера.

Дети в рамках программы смогут не только развлекаться, но и тренировать мозги. Для участников проекта организуют практические занятия, где для школьников разберут олимпиадные задания по различным учебным дисциплинам. Кроме того, дети смогут позаниматься в летней школе программирования и профориентационных мастер-классах.

Всего в ЦАО программа «Московская смена» запустится на площадках девяти учебных учреждений.

Для того, чтобы подать заявку на участие в городском лагере, родителям необходимо обратиться в школу, где учится их ребенок. Анкеты принимаются с 24 по 30 мая.