Ещё
Программа «Московская смена» стартует с июня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Программа «Московская смена» стартует с июня 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Центральном административном округе стартует программа активного детского отдыха «Московская смена» с 1 июня.
В проект приглашаются ребята из малообеспеченных и многодетных семей.
В рамках программы ребята смогу принять участие в множестве студий по интересам и различных творческих кружках. Для детей проведут игровые и спортивные мероприятия. Кроме того, участников проекта будут организовывать события патриотического характера.
Дети в рамках программы смогут не только развлекаться, но и тренировать мозги. Для участников проекта организуют практические занятия, где для школьников разберут олимпиадные задания по различным учебным дисциплинам. Кроме того, дети смогут позаниматься в летней школе программирования и профориентационных мастер-классах.
Всего в ЦАО программа «Московская смена» запустится на площадках девяти учебных учреждений.
Для того, чтобы подать заявку на участие в городском лагере, родителям необходимо обратиться в школу, где учится их ребенок. Анкеты принимаются с 24 по 30 мая.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Программа «Московская смена» стартует с июня Зоологический музей стал самым посещаемым среди школьников Педагоги музыкального училища выступят в музее имени Скрябина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение