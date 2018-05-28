Ещё
Организованный ОП фотоконкурс «Дети мира» может стать ежегодным
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Организованный ОП фотоконкурс «Дети мира» может стать ежегодным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международный фотоконкурс «Дети мира», организованный в рамках проекта PhotoDiplomacy, может стать ежегодным, сообщила в понедельник председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Проект в сфере общественной дипломатии PhotoDiplomacy был запущен в 2018 году. Его цель — посредством фотографии расширить и усилить методы народной дипломатии для укрепления мира и взаимопонимания между Россией и другими странами. В рамках проекта прошел фотоконкурс «Дети мира», в нем приняли участие фотографы из 22 стран. Большая выставка будет организована к 1 июня, Международному дню защиты детей.
"Это только начало. У нас большие планы. Я думаю, может, мы сделаем проект ежегодным. Это важно. Мы посмотрим, какие будут результаты", — сказала она.
РИА Новости: последние новости
В частном детскому саду в Москве на детей упал шкаф В Петербурге в подростка выстрелили из пневматического пистолета Свыше тысячи детей из Подмосковья отдохнут в первую смену на Черном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение