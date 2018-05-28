Организованный ОП фотоконкурс «Дети мира» может стать ежегодным

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости . Международный фотоконкурс «Дети мира», организованный в рамках проекта PhotoDiplomacy, может стать ежегодным, сообщила в понедельник председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Проект в сфере общественной дипломатии PhotoDiplomacy был запущен в 2018 году. Его цель — посредством фотографии расширить и усилить методы народной дипломатии для укрепления мира и взаимопонимания между Россией и другими странами. В рамках проекта прошел фотоконкурс «Дети мира», в нем приняли участие фотографы из 22 стран. Большая выставка будет организована к 1 июня, Международному дню защиты детей.

"Это только начало. У нас большие планы. Я думаю, может, мы сделаем проект ежегодным. Это важно. Мы посмотрим, какие будут результаты", — сказала она.