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Уголовное дело возбуждено по факту падения на ребенка шкафа в частном детсаду
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Уголовное дело возбуждено по факту падения на ребенка шкафа в частном детсаду 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Четырехлетнюю девочку госпитализировали с тяжелыми травмами.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в одном из частных детских садов Москвы на ребенка упал шкаф.
— По результатам доследственной проверки следственным органом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в отношении 39-летней жительницы столицы, являющейся учредителем и директором автономной некоммерческой организации дошкольного образования, возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу.
Уточняется, что москвичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка».
Напомним, что 25 мая в одном из частных детских садов столицы на четырехлетнюю девочку упал шкаф. Крепления предмета мебели оборвались, когда другой ребенок семи лет потянулся за одеждой. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
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