Ещё
Правовые раскраски и сказки про адвокатов: на Дону появится детсад для будущих юристов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Правовые раскраски и сказки про адвокатов: на Дону появится детсад для будущих юристов 

161.ru 58 минут назад
Фото: 161.ru
Первым садом в стране, в котором детей обучат основам права, будет ростовский сад № 117. Специальную программу для обучения детей от четырех до семи лет разработают адвокаты, а воспитатели адаптируют ее: придумают игры, сказки и раскраски на правовые темы.
— Уникальность проекта заключается, в том, что за него возьмутся практикующие специалисты в области права. Раньше подобные проекты создавали простые педагоги, далекие от реальной практики правоприменения или знакомые с ней на бытовом уровне, — сообщила заведующая детским садом Светлана Ладная.
Она отметила, что малышей не будут учить, как лишить маму и папу родительских прав или отсудить у бабушки квартиру.
— Главная цель задуманного — проинформировать маленьких граждан о том, какие права у них есть уже с рождения, — заявила Ладная.
Кроме того, для родителей воспитанников детсада проведут занятия по семейному праву и проконсультируют по отдельным вопросам.
— Первым мероприятием в нашем саду станут полноценные выборы юного президента. Свои кандидатуры выдвинули 7 детсадовцев, избирателями станут 200 детей, — отметила заведующая детсада.
Изначально планировались выборы в донское детское законодательное собрание, но от этой идеи пришлось отказаться, так как не все ребятишки смогли разобраться, чем же должны заниматься народные избранники.
161.ru: последние новости
Наталья Водянова приехала в Ростов на открытие детского инклюзивного парка Детей и подростков начнут искать на запрещенных пляжах Ростова В парке имени Вити Черевичкина отремонтируют детский театр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение