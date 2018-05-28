Правовые раскраски и сказки про адвокатов: на Дону появится детсад для будущих юристов

Первым садом в стране, в котором детей обучат основам права, будет ростовский сад № 117. Специальную программу для обучения детей от четырех до семи лет разработают адвокаты, а воспитатели адаптируют ее: придумают игры, сказки и раскраски на правовые темы.

— Уникальность проекта заключается, в том, что за него возьмутся практикующие специалисты в области права. Раньше подобные проекты создавали простые педагоги, далекие от реальной практики правоприменения или знакомые с ней на бытовом уровне, — сообщила заведующая детским садом Светлана Ладная.

Она отметила, что малышей не будут учить, как лишить маму и папу родительских прав или отсудить у бабушки квартиру.

— Главная цель задуманного — проинформировать маленьких граждан о том, какие права у них есть уже с рождения, — заявила Ладная.

Кроме того, для родителей воспитанников детсада проведут занятия по семейному праву и проконсультируют по отдельным вопросам.

— Первым мероприятием в нашем саду станут полноценные выборы юного президента. Свои кандидатуры выдвинули 7 детсадовцев, избирателями станут 200 детей, — отметила заведующая детсада.

Изначально планировались выборы в донское детское законодательное собрание, но от этой идеи пришлось отказаться, так как не все ребятишки смогли разобраться, чем же должны заниматься народные избранники.