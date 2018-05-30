Ещё
Дети из Преображенского смогут покататься на пони
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Дети из Преображенского смогут покататься на пони 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
2 июня в районе Измайлово состоится Фестиваль детского творчества «В гостях у пони».
Мероприятие станет оригинальным подарком юным москвичам к Международному дню детей. В качестве гостей на праздник приглашены воспитанники из детских домов Москвы и Подмосковья. В рамках фестиваля, организованного в конноспортивном центре «Измайлово», пройдёт благотворительная акция в пользу детей, лишенных родительского внимания и семейного очага. Любой желающий сможет внести свою лепту. Подарки для ребятишек из детских домов и неблагополучных семей можно будет опустить в контейнеры. Какую именно помощь ждут, указано здесь.
В программе фестиваля заявлены разнообразные мастер-классы, также предусмотрен конкурс фотографии «Лошади вокруг нас». Для всех желающих будет работать школа художников, рядом разместятся интерактивные площадки и фотозоны. Юных гостей определенно заинтересуют цирковые артисты, которые выступят на фестивале. Дети смогут покататься на лошадках и пони, попробовать пройти «Маршрут доверия» вместе с пони. А затем ребят научат ухаживать за четвероногим другом.
В рамках фестиваля можно будет посмотреть соревнования пони-клубов. Возраст наездников составит от 6 до 14 лет.
Начало фестиваля в 12:00.
Адрес конноспортивного центра «Измайлово»: ш. Энтузиастов, дом 31д.
Управа района Преображенское: последние новости
В Преображенском вспомнят великую актрису Фаину Раневскую В День защиты детей преображенцев ожидает вернисаж Преображенский вокальный ансамбль «Околица» выступил на Красной площади
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»29
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»1
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой15
Орбакайте оскандалилась с новой песней21
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем15
Видео
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение