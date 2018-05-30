Дети из Преображенского смогут покататься на пони

2 июня в районе Измайлово состоится Фестиваль детского творчества «В гостях у пони».

Мероприятие станет оригинальным подарком юным москвичам к Международному дню детей. В качестве гостей на праздник приглашены воспитанники из детских домов Москвы и Подмосковья. В рамках фестиваля, организованного в конноспортивном центре «Измайлово», пройдёт благотворительная акция в пользу детей, лишенных родительского внимания и семейного очага. Любой желающий сможет внести свою лепту. Подарки для ребятишек из детских домов и неблагополучных семей можно будет опустить в контейнеры. Какую именно помощь ждут, указано здесь.

В программе фестиваля заявлены разнообразные мастер-классы, также предусмотрен конкурс фотографии «Лошади вокруг нас». Для всех желающих будет работать школа художников, рядом разместятся интерактивные площадки и фотозоны. Юных гостей определенно заинтересуют цирковые артисты, которые выступят на фестивале. Дети смогут покататься на лошадках и пони, попробовать пройти «Маршрут доверия» вместе с пони. А затем ребят научат ухаживать за четвероногим другом.

В рамках фестиваля можно будет посмотреть соревнования пони-клубов. Возраст наездников составит от 6 до 14 лет.

Начало фестиваля в 12:00.

Адрес конноспортивного центра «Измайлово»: ш. Энтузиастов, дом 31д.