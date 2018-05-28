В волгоградской школе-интернате №5 открылась летняя игровая площадка

28 мая в волгоградской школе-интернате №5 открылась летняя игровая площадка, на которой будут проходить квесты и мастер-классы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, на протяжении месяца с ребятами будут заниматься по специально разработанным для них программам — художественно-эстетическому, изобразительному и вокальному направлениям. Игровую площадку смогут посещать и дети с расстройствами аутистического спектра.

В Волгоградском центре образования детей-инвалидов для занятий с ребятами организованы мастер-классы, интерактивные путешествия по странам и континентам. Все мероприятия посвящены предстоящему ЧМ-2018 и пройдут под девизом «Вместе весело шагать по футболу!».

На мастер-классах дети своими руками сделают игрушки и символы разных стран мира, команды которых приедут на матчи в Волгоград.

Открытие проекта состоится 1 июня в 11.00.