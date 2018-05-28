Бесплатное химическое шоу в честь Дня защиты детей пройдет в Орехово‑Зуеве 1 июня

Жители Орехово-Зуева могут посетить бесплатное химическое шоу в честь празднования Дня защиты детей, которое состоится в спортивном парке «Атлант» 1 июня, сообщается на странице центра семейного отдыха «Мельница» в соцсети «ВКонтакте»

«Первого июня в 18:00 в нашем парке вас ждет необычное химическое шоу, концертная программа, интересная анимация, много игр и конкурсов, розыгрыш призов и многое другое», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на празднике все дети бесплатно получат мороженое.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.