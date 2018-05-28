Ещё
Веселые клоуны, игры и загадки ждут гостей в парке на Новой улице
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Веселые клоуны, игры и загадки ждут гостей в парке на Новой улице 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Ховринский Дом культуры железнодорожников, который располагается в районе Западное Дегунино, приглашает всех желающих 31 мая посетить детский праздник, посвященный Международному Дню защиты детей.
В этот день гостей будут встречать их любимые друзья — веселые клоуны Гоша и Тотоша, а на сцене юных зрителей ждет большая концертно — развлекательная программа со сказочными героями, конкурсами, танцами, играми и загадками.
— Победители конкурсной программы будут награждены памятными подарками в виде детских познавательных журналов и календарей, — сообщил художественный руководитель учреждения Андрей Чалов.
Начало в 17.00 по адресу ул. Новая, дом 2. (то)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
В путешествие по «Планете почемучек» отправятся гости центра на Дубнинской Воспитанники центра «Доверие» на Талдомской улице посмотрели кукольный спектакль «Теремок» Выставка «Маленькие ценности большого города» откроется 1 июня в библиотеке на улице Софьи Ковалевской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение