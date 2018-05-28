Веселые клоуны, игры и загадки ждут гостей в парке на Новой улице

Ховринский Дом культуры железнодорожников, который располагается в районе Западное Дегунино, приглашает всех желающих 31 мая посетить детский праздник, посвященный Международному Дню защиты детей.

В этот день гостей будут встречать их любимые друзья — веселые клоуны Гоша и Тотоша, а на сцене юных зрителей ждет большая концертно — развлекательная программа со сказочными героями, конкурсами, танцами, играми и загадками.

— Победители конкурсной программы будут награждены памятными подарками в виде детских познавательных журналов и календарей, — сообщил художественный руководитель учреждения Андрей Чалов.

Начало в 17.00 по адресу ул. Новая, дом 2. (то)