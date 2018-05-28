Ещё
В Воронежском ТЮЗе покажут столичную постановку «Острова сокровищ»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Воронежском ТЮЗе покажут столичную постановку «Острова сокровищ» 

АиФ 17 минут назад
Фото: АиФ
Воронежский театр юного зрителя пригласит зрителей из детских домов, интернатов, приемных и многодетных семей, а также одаренных детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья на спектакль «Остров сокровищ» в постановке столичного режиссера Юрия Катаева.
Показ пройдет 1 июня — в День защиты детей. Приглашения на него вручает воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
В главной роли выступит солист российской детской группы «Волшебники двора» — Егор Гоголев.
Перед дневным показом в фойе театра пройдет интеллектуальная книжная и медиа-ярмарка, а после на открытом воздухе начнутся выступления уличных театров: цирковой студии «Созвездие», театра клоунады и эксцентрики «Балагур» из Новой Усмани, детского духового оркестра «Alto modern». Для всей желающих проведут мастер-классы по жонглированию, хождению на ходулях и лестнице, прыжках на скакалках.
АиФ: последние новости
Случайность или халатность? Почему в учреждениях образования гибнут дети Как воронежцы отметят День защиты детей? СК: двухлетний мальчик в детском саду Старого Оскола подавился горошком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение