В Воронежском ТЮЗе покажут столичную постановку «Острова сокровищ»

Воронежский театр юного зрителя пригласит зрителей из детских домов, интернатов, приемных и многодетных семей, а также одаренных детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья на спектакль «Остров сокровищ» в постановке столичного режиссера Юрия Катаева

Показ пройдет 1 июня — в День защиты детей. Приглашения на него вручает воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

В главной роли выступит солист российской детской группы «Волшебники двора» — Егор Гоголев.

Перед дневным показом в фойе театра пройдет интеллектуальная книжная и медиа-ярмарка, а после на открытом воздухе начнутся выступления уличных театров: цирковой студии «Созвездие», театра клоунады и эксцентрики «Балагур» из Новой Усмани, детского духового оркестра «Alto modern». Для всей желающих проведут мастер-классы по жонглированию, хождению на ходулях и лестнице, прыжках на скакалках.