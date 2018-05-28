Ещё
Детский праздник пройдет 1 июня в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Детский праздник пройдет 1 июня в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 15 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
На площади Революции будет организована ярмарка, мастер-классы, конкурсы для детей и концерт на главной сцене. Праздник посвящен Дню защиты детей.
Концертная программа стартует в 11 часов на площади Революции. Для юных зрителей выступят творческие коллективы со всей Вологодской области. Для детей будут организованы творческие и спортивные мастер-классы, подготовленные учреждениями дополнительного образования Вологды. Родители также смогут познакомиться со всеми направлениями, это поможет определиться, куда отправить ребенка в следующем учебном году. Ребят ждет сладкий сюрприз — жетоны, которые можно обменять на мороженое.
Также гости праздника впервые смогу принять участие в благотворительной ярмарке фонда «Во имя добра», к которой присоединятся около 30 учреждений образования Вологодской области. Все желающие смогут приобрести поделки, созданные руками юных вологжан. Собранные средства будут направлены на поддержку детей с ДЦП. В специальных дорогостоящих колясках нуждаются два ребенка из Грязовца.
Ярким событием праздника станет торжественное открытие очередного сезона проекта «Город детства». Начиная с 4 июля, в разных районах города будет работать 20 игровых городков, где дети смогут весело и с пользой провести время под присмотром педагогов и вожатых. Площадки уже обследованы. Около 100 волонтеров, участвующих в проекте, прошли необходимое обучение. Сейчас завершается разработка программ, каждая семидневка станет тематической. Первая неделя в «Городе детства» будет посвящена дружбе.
Большой праздник детства продлится до 16.30. На время проведения мероприятия закроется парковка на площади Возрождения. Автовладельцы не смогут оставить здесь транспорт с 7.00 до 17.00.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Муниципальный лагерь «Единство» под Вологдой приняла межведомственная комиссия Новогодние ели установлены в микрорайонах Вологды «Былины Белоозера» расскажут вологжанам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Марафон и любовь к Маяковскому: Депп гостит в Москве
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение