Детский праздник пройдет 1 июня в Вологде

На площади Революции будет организована ярмарка, мастер-классы, конкурсы для детей и концерт на главной сцене. Праздник посвящен Дню защиты детей.

Концертная программа стартует в 11 часов на площади Революции. Для юных зрителей выступят творческие коллективы со всей Вологодской области. Для детей будут организованы творческие и спортивные мастер-классы, подготовленные учреждениями дополнительного образования Вологды. Родители также смогут познакомиться со всеми направлениями, это поможет определиться, куда отправить ребенка в следующем учебном году. Ребят ждет сладкий сюрприз — жетоны, которые можно обменять на мороженое.

Также гости праздника впервые смогу принять участие в благотворительной ярмарке фонда «Во имя добра», к которой присоединятся около 30 учреждений образования Вологодской области. Все желающие смогут приобрести поделки, созданные руками юных вологжан. Собранные средства будут направлены на поддержку детей с ДЦП. В специальных дорогостоящих колясках нуждаются два ребенка из Грязовца.

Ярким событием праздника станет торжественное открытие очередного сезона проекта «Город детства». Начиная с 4 июля, в разных районах города будет работать 20 игровых городков, где дети смогут весело и с пользой провести время под присмотром педагогов и вожатых. Площадки уже обследованы. Около 100 волонтеров, участвующих в проекте, прошли необходимое обучение. Сейчас завершается разработка программ, каждая семидневка станет тематической. Первая неделя в «Городе детства» будет посвящена дружбе.

Большой праздник детства продлится до 16.30. На время проведения мероприятия закроется парковка на площади Возрождения. Автовладельцы не смогут оставить здесь транспорт с 7.00 до 17.00.