Челябинцев приглашают отпраздновать день защиты детей

День защиты детей в Челябинске планируют отметить сразу на нескольких культурных площадках. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Так, 1 июня в ПКиО имени Ю. Гагарина состоится гала-концерт фестиваля «Город детства».

«В концертной программе ожидается участие более 200 артистов. Для зрителей выступят вокальные и танцевальные коллективы, а также сольные исполнители. На сцену выйдут как совсем маленькие начинающие артисты — воспитанники детских дошкольных учреждений, так и юные звездочки, имена которых известны далеко за пределами Челябинской области», — пояснили в министерстве.

Помимо концерта гостей ждет

множество игровых площадок и интерактивных зон. Всей семьей здесь можно будет поиграть в подвижные и настольные игры, принять участие в разнообразных конкурсах, розыгрышах и викторинах. Малыши смогут сфотографироваться с любимыми сказочными героями — ростовыми куклами и порисовать на асфальте. Для всех желающих будут организованы творческие мастер-классы.

Свои праздничные мероприятия к дню защиты детей подготовили и городские библиотеки. 1 июня с 11:00 до 13:00 центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает читателей на праздник «Бульвар читающего детства», посвященный дню защиты детей. Праздник пройдет на Бульваре Славы.

В программе праздника веселая спортивная игра-эстафета «Своя компания для самых активных», конкурс рисунка на асфальте «Книжные герои», квест-игра «Любимые сказки детства». Завершит праздник традиционная «Акция надежды» — все участники выпустят в небо воздушные шарики с самыми заветными желаниями.

В День защиты детей в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие художественной выставки миасского художника Натальи Бронниковой «Ниточки вечности».

«Наталья Бронникова создаёт в своих работах невероятно добрый и красочный мир и неизменно пользуется любовью у публики.

Все работы художника наполнены светом и радостью. Наталья воспевает простые истины: любовь, добро и нежность. Фантазийные сюжеты отражают внутреннее состояние автора — желание преобразовать окружающую действительность, сделать её сказочно миролюбивой», — пояснили в публичной библиотеке.