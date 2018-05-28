В Чечне двухлетний мальчик умер от падения с детской лошадки-качалки

Доследственная проверка проводится по делу смерти 2-летнего мальчика в селе Герменчук, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по Чеченской Республике.

Известно, что малыш, находясь дома, упал с детской лошадки-качалки и получил переломы трёх шейных позвонков. От полученных травм мальчик умер на месте.

Следователи также сообщили, что в момент трагедии с ребенком дома находилась его 10-летняя сестра.

Сейчас по делу проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.