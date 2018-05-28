Юные инспекторы движения Кабардино-Балкарии инструктируют взрослых о правилах сохранения жизней детей в период летних каникул

Автоинспекторы и активисты отрядов ЮИД Черекского района вышли на автомобильные дороги и во дворовые территории с напоминаниями и советами для взрослых, о том, как обеспечить безопасное перемещение детей во время летних каникул.

Используя плакаты «Внимание, у нас каникулы!», юные инспекторы напомнили взрослым, что на протяжение трех месяцев школьники всего района и республики, а также гости достопримечательных мест, будут перемещаться по улицам и дорогам.

Для того, чтобы летний период и свободное время школьников не обернулось трагедией, организаторы ликбеза призвали водителей проявлять повышенное внимание, снижать скорость, оказывать помощь несовершеннолетним в безопасном пересечении проезжей части и перевозить детей правильно.

Отдельным элементом акции стала демонстрация детского удерживающего устройства, разъяснение причин его принципиальной необходимости при перевозке детей до 12 лет и правила выбора качественного товара.

Юные участники акции рассказали взрослым о существующих заблуждениях и мифах по поводу ремней безопасности и детских автокресел, призвали обеспечить безопасность и юным пассажирам, и пешеходам.

Несколько десятков памяток с рекомендациями были вручены участникам дорожного движения во время ликбеза, который помощники ГИБДД планируют проводить регулярно весь летний период.