Летний лагерь заработает в нашем районе

С 1 июня начнется летняя образовательная смена в городском лагере, который будет работать в школе №2072 по адресу: Перовская улица, дом 57А.

В лагере смогут отдохнуть школьники района Новогиреево в возрасте 7-14 лет. Первая смена завершится 29 июня.

Лагерь будет работать в режиме полного дня. Начало работы лагеря — в 9.00, завершение — в 19.00 по будням. Школьников ждет горячее трехразовое питание.

Дети смогут не только отдыхать — они проведут время с пользой. Ребята будут посещать театры, клубы, музеи, участвовать в мастер-классах, турнирах, кружках, конкурсов и творческих студиях. Они смогут решать олимпиадные задачи и получать профессиональное индивидуальное консультирование по учебной программе. Школьникам даже помогут найти свое дело жизни — в рамках смены запланированы профориентационные мероприятия и игры.

Чтобы отдать ребенка в летний лагерь по программе «Московская смена», нужно подать заявление по месту основной учёбы школьника. Форму можно найти на сайте школы.