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Летний лагерь заработает в нашем районе
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Летний лагерь заработает в нашем районе 

Управа района Новогиреево 11 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
С 1 июня начнется летняя образовательная смена в городском лагере, который будет работать в школе №2072 по адресу: Перовская улица, дом 57А.
В лагере смогут отдохнуть школьники района Новогиреево в возрасте 7-14 лет. Первая смена завершится 29 июня.
Лагерь будет работать в режиме полного дня. Начало работы лагеря — в 9.00, завершение — в 19.00 по будням. Школьников ждет горячее трехразовое питание.
Дети смогут не только отдыхать — они проведут время с пользой. Ребята будут посещать театры, клубы, музеи, участвовать в мастер-классах, турнирах, кружках, конкурсов и творческих студиях. Они смогут решать олимпиадные задачи и получать профессиональное индивидуальное консультирование по учебной программе. Школьникам даже помогут найти свое дело жизни — в рамках смены запланированы профориентационные мероприятия и игры.
Чтобы отдать ребенка в летний лагерь по программе «Московская смена», нужно подать заявление по месту основной учёбы школьника. Форму можно найти на сайте школы.
Фото — Александр Калугин
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