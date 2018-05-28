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В Северном Тушине ко Дню защиты детей организуют спортивные и игровые программы
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В Северном Тушине ко Дню защиты детей организуют спортивные и игровые программы 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Северное Тушино пройдут спортивные и игровые программы, посвященные Дню защиты детей. Мероприятие организует спортивно-досуговый центр «Кольчуга».
— 31 мая с 18.00 до 19.00 на спортивной площадке по улице Туристской, д. 16, корп. 2 пройдут «Веселые старты» на роликах. 1 июня в 13.00 состоится празднично-игровая программа в студии раннего детского развития «Мамина улыбка» по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 3. В тот же день в 16.00 пройдет дворовый праздник «Мир детства» в рамках работы кружка «Молодежный проект» по адресу ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1, — сообщила методист СДЦ «Кольчуга» Ирина Грачева.
Также 1 июня с 17.00 до 19.00 проведут спортивный праздник «Дартатлон» по адресу ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1. Здесь же с 1 по 10 июня будет работать выставка детских работ, посвященная Дню защиты детей.
Вход на все мероприятия свободный.
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