Бесплатный мастер‑класс по изготовлению фоторамок пройдет для детей в Орехово‑Зуеве 31 мая

Маленькие жители Орехово-Зуева 31 мая смогут принять участие в бесплатном мастер-классе, на котором их научат делать фоторамки из цветного картона, сообщается на странице Детской библиотеки «Аз-Буки» в соцсети «ВКонтакте»

«Детский клуб по интересам «Островок» приглашает детей от 6 до 14 лет и их родителей 31 мая в 17:00 на бесплатный мастер-класс по изготовлению фоторамки из цветного картона», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, желательно принести с собой цветной картон, клей, ножницы и, по возможности, фотографию для рамки.

Мастер-класс пройдет по адресу: Орехово-Зуево, Детская библиотека «Аз-Буки», улица Галочкина, дом №6.