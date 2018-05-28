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За счет бюджета Севастополя планируют оздоровить более 6 тыс. детей
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За счет бюджета Севастополя планируют оздоровить более 6 тыс. детей 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году выделено почти 148 млн рублей, что примерно на 27% превышает объем 2017 года. Это позволит оздоровить 6125 детей льготных категорий в детских лагерях Крыма и Севастополя, заявил директор департамента Михаил Родиков.
"Это на 35% (детей) больше, чем в 2017 году. Поставлена задача, чтобы ни одно бюджетное место не пустовало", — отметил чиновник.
Во всех оздоровительных учреждениях Севастополя в этом году планируют оздоровить более 10 тыс. детей. В двух государственных лагерях — «Горный» и Ласпи" — более 2,2 тыс. детей.
В следующем году после реконструкции власти города планируют ввести в строй еще два государственных лагеря — «Алсу-2» и «Омега», которые ранее были переданы городу Минобороны РФ.
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