За счет бюджета Севастополя планируют оздоровить более 6 тыс. детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году выделено почти 148 млн рублей, что примерно на 27% превышает объем 2017 года. Это позволит оздоровить 6125 детей льготных категорий в детских лагерях Крыма и Севастополя, заявил директор департамента Михаил Родиков

"Это на 35% (детей) больше, чем в 2017 году. Поставлена задача, чтобы ни одно бюджетное место не пустовало", — отметил чиновник.

Во всех оздоровительных учреждениях Севастополя в этом году планируют оздоровить более 10 тыс. детей. В двух государственных лагерях — «Горный» и Ласпи" — более 2,2 тыс. детей.