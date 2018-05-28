В Самарской области в детских поликлиниках стартовала акция «Ранняя помощь»

В рамках акции на базе детских поликлинических отделений учреждений здравоохранения Самарской области проводятся консультативно-диагностические мероприятия для родителей по поводу их детей.

В роли экспертов выступают специалисты психолого-медико-педагогических комиссий и реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья учреждений здравоохранения Самарской области.

Цель этой акции — раннее выявление и диагностика отклонений в развитии детей в возрасте от рождения и до трех лет, оказание им услуг и помощи детям с целью предупреждения или предотвращения патологий. Также целью является консультирование родителей по вопросам воспитания, гармоничного развития ребенка, реабилитации и абилитации.

В рамках акции планируется в период с 28 мая по 1 июня 2018 года провести консультационно-диагностические мероприятия в крупных городах области — Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Кинель, Отрадный, в муниципальных районах — Челно-Вершинский, Сергиевский, Большеглушицкий.

Так, 29 мая акция пройдет на базе ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» (Тольятти, Автозаводский район, Ст. Разина ул., 82). Также в этот же день медики осмотрят и самарских детей на базе ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района» (Самара, ул. Стара-Загора, 70).

30 мая консультативно-диагностические мероприятия будут организованы сразу в пяти медицинских учреждениях региона. Два из них состоятся в Самаре — это ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 4 Кировского района» (ул. Пр. Кирова, 323) и ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района» (мкр. Крутые Ключи, ул. Устинова 10).

Также в этот день акция пройдет в двух поликлиниках Сызрани, относящихся к ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 2» (детская поликлиника № 4, что на ул. Шухова, 6, поликлиника № 3, что на ул. Пр. 50 лет Октября,.91). Пятым учреждением здравоохранения, где одновременно состоится акция «Ранняя помощь» станет ГБУЗ СО «Волжская центральная районная больница» (п. Петра — Дубрава, ул. Климова, 1).

31 мая специалисты будут ждать родителей с детьми в ГБУЗ СО «Волжская центральная районная больница» (п. Южный город, ул. Николаевский проспект, 17).

1 июня консультации состоятся на базе ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница» (Новокуйбышевск, ул. Островского, 32) и ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница» (Чапаевск, ул. Медицинская, 3а).