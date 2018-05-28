Космические каникулы на станции марс

Ваш ребенок остается в городе этим летом? Возможно, еще недавно, это могло бы стать поводом для огорчения, но только не сейчас!

Станция МАРС в Московском Планетарии объявляет набор в космический летний лагерь дневного пребывания! На тематических сменах МАРС-ТЕФО, ваши дети проведут лето весело и познавательно!

Ежедневно опытные вожатые, экипаж марсианской Станции, педагоги и специалисты (инженеры, медики, биологи) будут проводить для ваших детей занятия по выбранной специальности, гулять с ними на территории зоопарка, раз в неделю — устраивать поход в Московский Планетарий, а в конце недели организовывать отчетное мероприятие для родителей.

Длительность одной смены: 5 рабочих дней

График работы городского лагеря: 9:00-19:00 Возраст детей: 7-12 лет Темы лагерных смен:

· КАНИКУЛЫ НА МАРСЕ

На смене «Каникулы на Марсе» дети познакомятся с работой планетарной станции, узнают, откуда и каким образом получить в таких условиях воздух, еду, воду, энергию. Спроектируют собственную станцию и наберут на нее команду, следуя всем требованиям медицинского и профессионального отбора.

· БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕНА

На Биологической смене дети узнают, откуда на Марсе растения, смогут вырастить собственные, познакомятся с работой биологической лаборатории, агрокомплексов, замкнутых систем жизнеобеспечения. Проведут микробиологические исследования.

Начнут изучать окружающую среду, чтобы понимать какие биологические ресурсы

(растения и животные) могут быть включены в закрытую экосистему Станции, какие из них эффективнее для обеспечения автономной системы пищей, водой и воздухом.

· МЕДИЦИНСКАЯ СМЕНА

Во время Медицинской смены, дети погрузятся в работу навигатора здоровья, смогут контролировать показатели здоровья сотрудников, чтобы обеспечить их здоровье и трудоспособность. Познакомятся с методами развития собственного потенциала и методами адаптации организма человека к новым условиям. Научатся разрабатывать индивидуальные программы тренировок. Займутся тренировкой памяти и внимания.

· ИНЖЕНЕРНАЯ СМЕНА

Участвуя в Инженерной смене, дети спроектируют инженерные сооружения и автономные системы для обеспечения функционирования станции. Познакомятся с основами проектирования. Изучат эффективное использование энергоресурсов для удовлетворения всех потребностей Станции. Смогут изучить геологические ресурсы и решат, какие из них могут пригодиться для строительства, какое производство нужно, что нужно добыть, а что можно синтезировать.

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Станция Марс — третий проект компании ООО «Парки Развития», открытие которой состоялось в декабре 2015 г. в Московском Планетарии. Общая площадь проекта — 1000 м2, которые задействованы под зоны космопорта орбитальной станции АРЕС-7 и 11 отсеков космической станции. Первый парк-интеракториум «Марс-Тефо» был реализован в павильоне «Космос» на ВДНХ (на данный момент закрыт в связи с реконструкцией павильона). Второй парк запущен в июне 2014 года в ХМАО г. Нефтеюганск.

Компания «Парки Развития» разрабатывает и создает сеть образовательно-игровых комплексов-парков под общим лозунгом «Экспедиция в будущее», освещающих перспективы позитивного научно-технического и общественного развития в середине 21 века — аэрокосмос, транспорт, градостроение и поселения, здравоохранение, образование и т.д.

Каждая площадка компании — это образовательный полигон, который знакомит детей и взрослых с научными и инженерными профессиями, которые интенсивно развиваются сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем. Образовательный эффект достигается благодаря погружению ребенка в игровой мир опережающего развития, где он получает мотивацию на освоение профессий и возможность проявить себя. Это настоящий тренажер компетенций, где ребенок осваивает навыки, которые помогут ему быть успешным в жизненных ситуациях. В роли инженеров и ученых ребята программируют, ведут исследования, расследования, применяя школьные знания.

Программы реализуются в сотрудничестве с российскими предприятиями и научно-исследовательскими институтами, имеют рекомендации образовательных учреждений, отзывы директоров школ, родителей, представителей госструктур.