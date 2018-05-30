Создано лекарство от космической радиации

С развитием космических полетов ученые стали замечать, что космонавты, долгое время проводившие в космосе, со временем стали страдать от неврологических заболеваний и проблем с когнитивными функциями.

Как оказалось, все дело не только в серьезных нагрузках и отсутствии кислорода, но и в космической радиации. Так как через пару лет планируется полет на Марс, и астронавтам придется от 150 до 300 дней провести в космическом корабле, радиация может стать серьезной проблемой.

Напомним, что радиационный фон ионизирующего излучения за пределами защищающей нас магнитосферы в сотни раз выше, чем на поверхности нашей планеты. Радиация оказывает сильное воздействие на нервную систему, что приводит к медленному разрушению клеток головного мозга.

Недавно появилась информация, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли создать лекарство, которое поможет защитить клетки мозга.

Во время исследований ученые использовали экспериментальный препарат PLX5622, который использовался для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Этот препарат способен блокировать рецепторы гена CSF1R, который вызывает активацию повреждений нервной ткани при радиационном поражении, — пояснили ученые.

Эксперимент проходил в NASA Space Radiation Laboratory в Нью-Йорке, где ученые тестировали препарат на лабораторных мышах.

Сначала мышей облучили дозой радиации, сопоставимой с той, что получают космонавты. Затем грызунов разделили на контрольную и экспериментальную группы. В контрольной группе мышам не давали никаких лекарств, а подопытным из экспериментальной вводили препарат PLX5622.

Эксперимент продлился 90 дней. По окончанию эксперимента ученые изучили здоровье животных, и оказалось, что у мышей, которые не получали лекарств, начали проявляться первые признаки нарушения когнитивных способностей, а также расстройств нервной системы.

Вторая группа осталась полностью здоровой. Исследование ученых также показало, что препарат активен долгое время, что может пригодиться для длительных полетов, например, на Марс.