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Мастер-класс по живописи прошел в городском округе
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Мастер-класс по живописи прошел в городском округе 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: страница Центра социального обслуживания «Щербинский»
Мастер-класс по живописи прошел 25 мая для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».
Урок был проведен для ознакомления с техникой эбру. Данный прием заключается в рисовании красками на поверхности воды и переносе картины на ткань или бумагу. Дети представили работы с разнообразными орнаментами, которые напомнили формы природных минералов и оперения экзотических птиц. Об этом сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.
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