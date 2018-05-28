Мастер-класс по живописи прошел в городском округе

Фото: страница Центра социального обслуживания «Щербинский»

Мастер-класс по живописи прошел 25 мая для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».

Урок был проведен для ознакомления с техникой эбру. Данный прием заключается в рисовании красками на поверхности воды и переносе картины на ткань или бумагу. Дети представили работы с разнообразными орнаментами, которые напомнили формы природных минералов и оперения экзотических птиц. Об этом сообщили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.