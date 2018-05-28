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Полицейские Нарьян-Мара провели для школьников «урок кибербезопасности»
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Полицейские Нарьян-Мара провели для школьников «урок кибербезопасности» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
Сегодня в школе № 4 г. Нарьян-Мара сотрудники пресс-службы Управления МВД России по Ненецкому автономному округу накануне летних каникул провели с учащимися 5 и 6 классов «урок кибербезопасности» в рамках Всероссийской акции «Безопасный Интернет детям», проводимой МВД России.
В начале беседы Сергей Захаров рассказал детям о работе, проводимой подразделениями информации и общественных связей, направленной на профилактику преступности и информирование граждан о деятельности полиции, в частности используя в этих целях сеть Интернет.
Затем он рассказал школьникам о совершаемых в Интернете преступлениях, и что в связи с распространением киберпреступности, в МВД России созданы специальные подразделения для борьбы с такими незаконными деяниями, это Управление «К», или по-другому их называют «киберполицейскими».
Референт пресс-службы обсудил с детьми опасности, которые могут ожидать их при нахождении в сети Интернет и общении в социальных сетях, такие как, например троллинг и буллинг, кто такие хакеры и какой вред они могут причинить как детям, так и их родителям.
Говоря о хакерах, также не обошли стороной и тему мошенничества в интернет-пространстве и соответственно разъяснили учащимся правила безопасного поведения в социальных сетях, при пользовании современными гаджетами.
И в заключение урока все учащиеся выполнили небольшой тест, который показал, что дети хорошо поняли информацию, которую им рассказали, особенно в плане обеспечения безопасности в сети Интернет. Школьникам раздали памятки с полезными советами, чтобы они смогли обезопасить не только себя, но и своих близких и друзей.
Стражи порядка пожелали детям хорошо отдохнуть за время летних каникул, набраться сил для следующего учебного года, а также напомнили им, что они не должны забывать и об опасностях в реальной жизни, необходимо быть бдительными всегда!
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