Празднично-игровая программа для детей развернется в «Центре культуры и спорта»

Благотворительное мероприятие «Счастливые дети — счастливое будущее» состоится в «Центре культуры и спорта» в пятницу, 1 июня.

В этот день весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В честь этого события районное учреждение организует празднично-игровую программу.

— Это благотворительное мероприятие, которые мы проводим вместе с фондом «Вознеси сердце». Основными нашими гостями станут малоимущие и многодетные семьи, но мы приглашаем и жителей нашего района, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова. — Программа рассчитана примерно на два часа. Мы приготовили различные мастер-классы, конкурсы, игры, а также концерт от наших вокальных коллективов: «Мелодия», «Sound Хit» и «Соло».

Как отметила Анна Петровна, все мероприятие пройдет на улице. Программа составлена таким образом, чтобы дети постоянно включались в интерактив.

— Пока дети будут играть и участвовать в мастер-классах и конкурсах, родители смогут посмотреть выступления наших воспитанников, — добавила директор.

Начало в 14:00.

Отметим, что благотворительностью «Центр культуры и спорта» занимается около семи лет. Учреждение сотрудничает с разными фондами, вместе с которыми проводит рождественские, пасхальные праздники и мероприятия ко Дню защиты детей.

Фото: «Центр культуры и спорта»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/28/41371/