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Празднично-игровая программа для детей развернется в «Центре культуры и спорта»
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Празднично-игровая программа для детей развернется в «Центре культуры и спорта» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 33 минуты назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Благотворительное мероприятие «Счастливые дети — счастливое будущее» состоится в «Центре культуры и спорта» в пятницу, 1 июня.
В этот день весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. В честь этого события районное учреждение организует празднично-игровую программу.
— Это благотворительное мероприятие, которые мы проводим вместе с фондом «Вознеси сердце». Основными нашими гостями станут малоимущие и многодетные семьи, но мы приглашаем и жителей нашего района, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова. — Программа рассчитана примерно на два часа. Мы приготовили различные мастер-классы, конкурсы, игры, а также концерт от наших вокальных коллективов: «Мелодия», «Sound Хit» и «Соло».
Как отметила Анна Петровна, все мероприятие пройдет на улице. Программа составлена таким образом, чтобы дети постоянно включались в интерактив.
— Пока дети будут играть и участвовать в мастер-классах и конкурсах, родители смогут посмотреть выступления наших воспитанников, — добавила директор.
Начало в 14:00.
Отметим, что благотворительностью «Центр культуры и спорта» занимается около семи лет. Учреждение сотрудничает с разными фондами, вместе с которыми проводит рождественские, пасхальные праздники и мероприятия ко Дню защиты детей.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/28/41371/
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