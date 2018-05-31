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Проект «Дача в большом городе» в Перовском парке
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Проект «Дача в большом городе» в Перовском парке 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
3 июня в Перовском парке откроется проект, позволяющий москвичам почувствовать дачные радости прямо в мегаполисе
В парке появятся именные клумбы с овощами и пряными травами. Посадки пройдут в рамках проекта «Дача в большом городе», в котором могут принять участие все желающие, в том числе дети от 5 лет.
На первом занятии участники научатся правильно готовить почву, узнают, как лучше пересаживать растения и, конечно, придумают саженцам имена. Для посетителей парка выступит опытный садовод и ботаник, который поможет в посадке, расскажет, как лучше ухаживать за растениями, а также ответит на все интересующие вопросы.
Посадки будут осуществляться в специально подготовленные вазоны, а весь необходимый инвентарь — землю, инструменты, перчатки, лейки и разнообразную рассаду, — выдадут организаторы проекта.
Проект «Дача в большом городе» носит исключительно просветительский характер. Он позволяет посетителям парка почувствовать дачные радости прямо в мегаполисе: посадить овощи и лекарственные травы, ухаживать за ними, а в конце сезона собрать урожай. В программе проекта также запланированы занятия по ориентированию на местности и сооружению палаток, лекции о травах и ягодах, эко-квест и совместные чаепития в яблоневом саду. Расписание занятий доступно на официальном сайте парка.
Дата и время проведения мероприятия: 3 июня, с 11:00 до 13:00. Место проведения: ул. Лазо, владение 7, Перовский парк, территория перед детским клубом «Крошка Енот».
Вход свободный! Регистрация не требуется. Возрастные ограничения: 5+​​
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