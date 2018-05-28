Половина детской воды — подделка

Бутилированная вода с маркировкой «детская» встречается двух видов: питьевая вода высшей категории и минеральная столовая питьевая вода. В первом случае это действительно продукт для детского питания, свойства которого регламентируются нормативами. Во втором — маркетинговый ход: качество и физиологическая полноценность этой воды на совести изготовителя.

Какая вода может называться детской согласно требованиям закона? Это вода питьевая — то есть не минеральная — высшей категории качества, отвечающая дополнительным критериям. В ней, например, не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов. Серебро — тяжелый металл, он малотоксичен для взрослого человека, но, учитывая особую чувствительность маленьких детей к химическим веществам, в детской воде использование солей серебра в качестве консерванта запрещено. Диоксид углерода, в свою очередь, раздражает нежные стенки желудка. Содержание фторид-иона в детской воде должно быть в пределах 0,6–1,0 мг/л (для обычной воды высшей категории допускается до 1,5 мг/л). Избыток фтора может стать причиной развития флюороза — поражения зубов и костей, и его содержание в детской воде снижено.

Детская вода должна пройти государственную регистрацию как продукт детского питания. Сведения об этом можно найти в общедоступном Реестре свидетельств о госрегистрации в интернете.

К сожалению, по данным многочисленных исследований, почти половина этого продукта не соответствует повышенным требованиям, которые предъявляются именно к детской воде. При этом, как правило, требованиям безопасности она все-таки соответствует, и в целом ее качество выше, если сравнивать с обычной водой для взрослых потребителей. Вторая проблема рынка — многочисленная псевдодетская вода — обычный продукт, снабженный яркими картинками с детской тематикой. Так что внимательно читайте этикетку.