Следственный комитет отчитался о 19 тысячах раскрытых преступлениях против детей 

«Из них 374 убийства, 1619 изнасилований, почти 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера», — сказал Бастрыкин на XV съезде Уполномоченных по правам ребенка.
По его словам, большая часть раскрытых преступлений совершается «несостоявшимися людьми», которым российские органы опеки передают детей.
Также Бастрыкин заявил о необходимости создания условий ля обеспечения информационной безопасности детей, передает Regnum.
«ФедералПресс» напоминает, что также на Съезде детский омбудсмен Санкт-Петербурга предложил дополнить семейный кодекс поправками против ВИЧ-диссидентства. По словам Светланы Агапитовой, «когда родители намеренно откладывали или вовсе не хотели начинать антиретровирусную терапию ВИЧ-положительных детей», это приводило к тяжелым последствиям.
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ