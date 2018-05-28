Следственный комитет отчитался о 19 тысячах раскрытых преступлениях против детей

«Из них 374 убийства, 1619 изнасилований, почти 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера», — сказал Бастрыкин на XV съезде Уполномоченных по правам ребенка.

По его словам, большая часть раскрытых преступлений совершается «несостоявшимися людьми», которым российские органы опеки передают детей.

Также Бастрыкин заявил о необходимости создания условий ля обеспечения информационной безопасности детей, передает Regnum