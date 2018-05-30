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1 июня в Красноярске перекроют центральные улицы
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1 июня в Красноярске перекроют центральные улицы 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске 1 июня в связи с проведением Дня города и детского карнавала перекроют центральные улицы.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение будет перекрыто по проспекту Мира от ул. Горького до ул. Вейнбаума с 09:30 до 13:30. Движение общественного транспорта будет перенесено с Мира на ул. Ленина и Карла Маркса.
На период самого прохождения карнавальных колонн по ул. Перенсона, временно ограничат движение по ул. Карла Маркса. Подробную информацию о том, как будут ходить автобусы, можно узнать в диспетчерской службе. Тел: 256-84-00.
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