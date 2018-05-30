1 июня в Красноярске перекроют центральные улицы

В Красноярске 1 июня в связи с проведением Дня города и детского карнавала перекроют центральные улицы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение будет перекрыто по проспекту Мира от ул. Горького до ул. Вейнбаума с 09:30 до 13:30. Движение общественного транспорта будет перенесено с Мира на ул. Ленина и Карла Маркса

На период самого прохождения карнавальных колонн по ул. Перенсона, временно ограничат движение по ул. Карла Маркса. Подробную информацию о том, как будут ходить автобусы, можно узнать в диспетчерской службе. Тел: 256-84-00.