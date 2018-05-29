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1 июня в Красноярске пройдёт детский карнавал в стиле фэнтези
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1 июня в Красноярске пройдёт детский карнавал в стиле фэнтези 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Празднование Дня города в Красноярске начнётся первого июня с детского карнавала. В этом году участники пройдут по улицам города в костюмах стиля фэнтези.
В 12:00 колонна начнёт шествие от улицы Горького по проспекту Мира и далее по Перенсона до Театральной площади, где состоится праздничный концерт.
Кроме этого, празднование Дня города и Дня защиты детей продолжится в «Роевом ручье», где посетителей ждут экскурсии и квесты. Детей в карнавальных костюмах будут пускать бесплатно. В молодёжном центре «Веста» пройдёт «Пузик Арт». Профессиональные художники создадут на беременных моделях произведения искусства.
В Свердловском районе на площади перед зданием администрации выступят творческие коллективы города, пройдут веселые викторины и конкурсы. В сквере «Каменный городок» на ул. Щорса, для родителей и детей подготовят интерактивную площадку, где можно будет смастерить кукол для театра.
На площадке городской детской библиотеки имени С. В. Михалкова гости смогут принять участие в познавательных играх, мастер-классах и подобрать по вкусу книгу или журнал на специальной выставке. В Советском районе запланирован спортивный праздник: соревнования по перетягиванию каната, настольному теннису, армреслингу и дартсу, блиц-турнир по футболу среди мальчиков.
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