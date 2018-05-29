Фонтан споет для детей, а на Baby party выдадут мотоциклы: куда пойти 1 июня с детьми

1 июня все парки города превратятся в большие сказочные страны развлечений. Малышей ожидает море сладостей, а также уроки волшебства, встречи с героями из любимых мультфильмов и дискотеки. Немало выставок откроются в пермских библиотеках, медведи Карл и Бренда будут ждать юных гостей на детском маркете. А главный фонтан города сыграет «Чунга-Чангу» и «Танец маленьких утят».

Ну как же без мороженого?

Праздник День защиты детей отметят по всему городу. Парки, как всегда, ждут детей на мероприятия. В парке Горького с 12:00 до 17:00 пройдет традиционный фестиваль мороженого. В этом году детей ждут на день рождения Мишки-Топтыжки. По сюжету этот медведь живет на хладокомбинате, поэтому на праздник он приготовил много угощений из мороженого. В интерактивном тире «Обед сладкоежки» ребята вместе с аниматором посоревнуются в меткости. Самым внимательным предстоит принять участие в игре «Найди пару». В ротонде в этот день пройдет выставка рисунков детей с ограниченными возможностями.

Кстати, недавно в парке запустили новую железную дорогу «Восточный экспресс». Вокзал здесь — точная копия вокзала в Стамбуле, а поезд состоит как из купе, так и из плацкартных вагонов. А в веревочном парке «Робин Гуд» появились новая трасса и башни, из которых можно стрелять по команде противника.

С 13:00 до 17:00 на главной сцене ребята смогут увидеть концерт. Зрителей ждут выступления лучших детских коллективов Перми. И, как бывает в последние годы, в парке состоится традиционный розыгрыш годового запаса мороженого.

Сладкое королевство и страна Мульти-Пульти

В других парках Перми тоже пройдут праздничные мероприятия, посвященные детскому празднику. Парк «Счастье есть» с 18:00 до 20:00 станет «Сладким королевством». Каждый ребенок сможет сделать букет из конфет или расписной душистый пряник. В гости к мальчишкам и девчонкам прилетят знаменитые повелители гигантских мыльных пузырей Алексей Виктория Лунеговы и солисты детской вокальной студии «Надежда».

В саду имени Миндовского с 17:00 до 19:00 маленьких посетителей ждет увлекательный спектакль под открытым небом «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Во время представления зрители посетят школу Шапокляк. Еще одним сюрпризом для юных гостей станет интерактивная площадка для игры в МегаLEGO. Из гигантских деталей конструктора LEGO дети и родители смогут собрать причудливых животных, копии машин или построить самую высокую башню.

Чемодан для принцессы

В «Райском саду» в Мотовилихе с 17:00 до 19:00 для детей устроят семейное развлекательное шоу. В королевстве Буль-Буль принцесса Мульти потеряла чемодан, где хранила все свои волшебные умения. Вместе с ребятами выручать принцессу будут солисты вокальной студии «Надежда», жонглеры, фокусники и даже огромный жираф.

В парке имени Чехова в это же время устроят цирковое представление. Зрители увидят акробатический иллюзион и танцевальные номера с участием собак. Четвероногие артисты поразят посетителей своей ловкостью и смелостью. Продолжит развлекательную программу семейный спектакль «Как львенок и черепаха песню пели». В течение праздника будут работать интерактивные площадки «Сладкая жизнь», «Детство девчонок» и «Детство мальчишек». Завершением праздника станет дискотека с мыльными пузырями.

И даже фонтан споет для детей

Дети обожают бегать среди струй фонтана перед Театром-Театром. Но только 1 июня пермский Театральный фонтан будет танцевать под мелодии Шаинского и Вернера. В честь праздника в репертуаре Театрального фонтана появятся мелодии «Белогривые лошадки» и «Чунга-чанга» Владимира Шаинского, а также «Танец маленьких утят» Томаса Вернера. Детские мелодии будут звучать 1 июня в 12:00, 15:00 и 18:00 по 15 минут.

Как у взрослых

Почему бы не устроить а-ля вечеринку для детей? Так подумали организаторы Karl Market и в День защиты детей решили устроить вечеринку (0+) не для взрослых, а для детей и их родителей. Правда, вечеринка пройдет не вечером, а днем с 11:00 до 23:00. Это будет праздник в формате Baby shower аналогичный тому, как в Европе и Америке отмечают предстоящее рождения ребенка. По традиции на мероприятие приглашают гостей, которые дарят будущим родителям подарки для малыша. На Baby shower party главными героями станут медведи Карл и Бренда, точнее, персонажи с большими картонными головами белых медведей. Интрига вечера — кого же они ждут, мальчика или девочку. Секрет откроют во время разрезания праздничного торта.

На маркете будет работать школа футбола и детская мотошкола, ребята будут раскрашивать гигантскую раскраску, участвовать в мастер-классах и смотреть 3D-книги. Для детей будет работать парикмахер, визажист, модельная школа и chill-out. В семейной зоне пройдут кукурузные бои и Boom-show, будут делать мексиканскую игрушку пиньяту.

В фуд-зоне будут готовить вафли, бургеры, смузи, полезные сладости, пиццу, сладкую вату, кофе, пройдëт бой на пончиках и CHOCO-терапия. На маркете можно будет купить необычные подарки, игрушки, книги для развития, костюмы и аксессуары, детскую одежду, бизиборды — игровые конструкции со множеством элементов, конструкторы, меловые доски и растущую мебель.

Детский праздник пройдет в «Арктик Холл». Подробности можно узнать на сайте Karl Market.

Семейные мастер-классы в галерее

1 июня в 17:00 Пермская художественная галерея пригласит юных посетителей и их родителей на семейный мастер-класс «Мой ангел-хранитель» (6+). Музейный педагог Евгения Наймушина расскажет об ангелах из экспозиции пермской деревянной скульптуры. После этого ребята смогут сотворить свой образ ангела в технике монотипии масляными красками. Записаться на мастер-класс можно в комментариях или в сообщениях группы галереи во «ВКонтакте».

Юным кондитерам

А для тех, кто любит не только лакомиться, но и придумывать эти самые лакомства, решили устроить бесплатный мастер-класс в одной из кондитерских города. Юных кондитеров ждут в «Виолет-Безе» на улица Мира, 10а 1 июня в 11:00. Главное — успеть записаться в группе «Виолет» в группе во «ВКонтакте».

Умным деткам

Детские библиотеки также присоединяются к детскому празднику и готовят в своих стенах немало сюрпризов. В 12:00 в Центральной детской библиотеке на улице Чернышевского, 5 состоится «Праздник мыльных пузырей» (0+) и открытие «Библиотечного дворика». Также именно в этот день здесь откроют выставку из частной коллекции кукол «Когда мама была маленькой» (0+) и выставку детских рисунков «Семья глазами детей» (0+).

В детской библиотеке № 5 имени Трутневой в этот день откроется книжная выставка «Друг детства» (0+), посвященная игрушкам.

В 11:30 в детской библиотеке № 7 имени Житкова пройдет арт-акция «Нарисуем мир вместе» (0+). На полчаса раньше, в 11:00, в детской библиотеке имени Гайдара состоится праздник «Детства яркая планета!» (6+). И в это же время, в 11:00, в детской библиотеке имени Морозова состоится литературная игра-поздравление «В стране чудесного детства» (6+). Библиотека имени Лермонтова в 11:00 проведет книжное путешествие «Читайте, не скучайте!» (6+). Детские праздники начнутся также и в других библиотеках города в 11:00 и 12:00. Уточнить программу мероприятий можно позвонив в библиотеки.

Для мамочек

Мамы города тоже решили отпраздновать 1 июня и объединятся в «Марше мамочек» по городу. В 9:30 они встретятся в аллее Комсомольского проспекта (возле «Башни смерти»). Присоединиться к шествию может каждая мама. Участницам выдадут бант, наклейку, шарик и подарки. В 10:00 шествие стартует и идет вниз по аллее. Процессия зайдет в Горьковский парк, сделает общую фотографию возле ротонды и уйдет в Зеленый театр парка. В 11:00 здесь состоится игровая развлекательная программа.