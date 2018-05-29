Делаем мороженое и разучиваем па: что подготовили парки ко Дню защиты детей

Городские парки подготовили бесплатные мероприятия к Международному дню защиты детей. 1 и 2 июня праздник пройдет в 13 зонах отдыха.

На территории усадьбы Воронцово праздник отметят 1 июня. В 11:00 все желающие смогут присоединиться к урокам арт-фотографии. На них научат делать художественные снимки как на профессиональные и любительские камеры, так и на смартфоны (аппаратуру необходимо принести с собой). Фотограф с многолетним опытом работы обучит азам своего дела: как выбрать правильный и оригинальный ракурс, выстроить композицию кадра и работать со светом. Кроме того, участникам мастер-класса покажут несколько необычных приемов создания художественных снимков. Например, как при помощи выдержки и диафрагмы сделать фото, которое по стилистике напоминало бы картины импрессионистов. Узнают посетители и о том, какие фильтры для этого пригодятся.

С 12:00 в парке состоятся танцевальные мастер-классы для детей разных возрастов. Малышей от трех до шести лет в игровой форме обучат основам балета, а для ребят от семи до двенадцати лет подготовили занятия по классическому танцу. В 16:00 юные посетители смогут поиграть в баскетбол в компании с тренерами, которые расскажут о тонкостях игры и обучат базовым приемам.

1 июня в «Кузьминках» с 12:00 по 18:00 часов пройдут бесплатные мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка, а в парке «Садовники» гостей научат готовить мороженое при помощи азота. Кроме того, на сцене парка посетители увидят шоу мыльных пузырей.

Сад «Эрмитаж» 2 июня приглашает на гала-концерт фестиваля детских мюзиклов. С 17:00 до 19:00 горожанам будут показывать фрагменты 28 популярных постановок, таких как «Снежная королева», «Шкодный мюзикл», «Соловей-разбойник & Ко» и другие. Для каждого выступления используются уникальные декорации.

С более подробной программой, посвященной Дню защиты детей, можно ознакомиться на сайтах столичных зон отдыха.

Парки, в которых можно отметить Международный день защиты детей:

— Парк Горького;

— сад «Эрмитаж»;

— сад имени Баумана;

— усадьба Воронцово;

— парк Победы на Поклонной горе;

— парк «Кузьминки»;

— парк «Садовники»;

— парк «Фили»;

— Перовский парк;

— Бабушкинский парк;

— Лианозовский парк;

— Таганский парк;

— парк «Красная Пресня».

День защиты детей — международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже Международной демократической федерацией женщин.