6 детских болезней, о которых родители стесняются рассказывать

Узнайте, какие шесть заразных заболеваний часто бывают у детей, но о которых родители не любят распространяться.

Большинство родителей считают, что их дети в принципе не могут заразиться ни контагиозным моллюском, ни стригущим лишаем, ни чесоткой, ведь в доме царит идеальная чистота. И они очень смущаются, когда такое случается. И, к сожалению, именно по этой причине они затягивают лечение, а в результате заражаются не только все члены семьи, но и те, кто тесно контактирует с больными — в саду, школе, на детских площадках, в лагерях и на даче.

«Летидор» назовет основные симптомы, на которые нужно обратить внимание как можно раньше. Все шесть заболеваний не заразны уже вскоре после начала лечения, поэтому чем быстрее вы обнаружите симптомы у своего ребенка, тем больше шансов остановить распространение в детских коллективах.

Контагиозный моллюск

Часто безболезненная, но всегда неприятная на вид инфекция кожи распространена у детей до 10 лет и вызвана поксвирусом. Обнаружить ее можно не только на коже, но и на одежде, полотенцах, смесителях для душа и матах в спортивных залах. Сыпь обычно появляется через 2-7 недель после заражения ребенка.

Избежать заражения контагиозным моллюском после прямого контакта невозможно.

После полного выздоровления ребенок получает иммунитет к этому заболеванию, однако в редких случаях возможно повторное заражение.

Первые симптомы

На коже появляются уплотненные розовые или телесного цвета папулы (узелки) округлой формы с углублением в центре. Иногда в месте высыпаний ребенок может испытывать зуд, но многие дети не чувствуют его вообще. Сыпь может возникнуть в любом месте на теле (реже всего на ладонях и подошвах ног).

Что предпринять

Если вы ничего не будете делать, то в конечном итоге организм сам будет бороться с этим заболеванием. Но на это может уйти год или даже больше, и все это время ребенок будет заразен. Если же вы решите, что инфекцию нужно лечить, то рекомендации, которые даст врач, будут зависеть от возраста ребенка, тяжести состояния и места сыпи.

В некоторых случаях врачи не назначают никакого лечения и рекомендуют внимательно наблюдать за развитием заболевания, особенно если сыпь локализована в чувствительной области (лицо или пах).

В других случаях дерматолог может прописать местную терапию несколько раз в течение 1-2 месяцев. Часто происходит так: если обрабатывают около 20 папул, то 15 исчезают. Примерно через две недели обрабатывают еще восемь папул, из них исчезнут шесть и еще одна появится. Это лечение обычно проводится в течение трех сеансов.

В некоторых случаях врач может использовать кюретку, хирургическую ложку для выскабливания содержимого папул. Перед процедурой наносят анестетик.

Герпес

Вирус простого герпеса I типа проявляется в виде высыпаний (пузырьков, заполненных жидкостью) вокруг рта ребенка.

Заразиться герпесом можно через слюну даже при отсутствии язвочек.

Как только вы заразились герпесом, вирус остается в организме навсегда, и самые разнообразные события могут активировать его. Он проявляется не только во время обострения заболеваний верхних дыхательных путей, любой стресс может стать причиной образования пузырьков.

Солнце, ветер, царапина на лице ребенка, поход к стоматологу или недосып также способны активировать вирус герпеса.

Первые симптомы

В самом начале состояние переносится особенно тяжело. Ребенка могут беспокоить сильные боли в области вокруг рта. У детей также могут быть опухшие десны, воспаленные лимфатические узлы и лихорадка. После этого вирус переходит в спящий режим до следующей вспышки, которая может проявиться через несколько недель, месяцев, лет или вообще никогда.

Ученые до сих пор не знают, почему некоторые люди более склонны к образованию герпетических пузырьков, чем другие.

Детей, особенно подростков, обычно беспокоят не столько неприятные ощущения, сколько некрасивый внешний вид, но для новорожденных инфекция может представлять угрозу для жизни.

Если у ребенка герпес проявляется часто, необходимо обратиться к педиатру для коррекции иммунных нарушений.

Что предпринять

У большинства людей герпес проходит самостоятельно в течение 7-14 дней. В этот период можно использовать ибупрофен для снятия боли.

В крайних случаях, когда пузырьки образуются очень быстро и обильно, врач может назначить пероральные противовирусные препараты, чтобы уменьшить тяжесть инфекции и ее проявления. Также можно использовать мази и кремы, которые облегчают боль и ускоряют заживление язвочек у детей старше двух лет.

Бородавки

Лягушки здесь ни при чем! Это безболезненные доброкачественные образования, которые вызываются более чем ста различными подтипами вируса папилломы человека (ВПЧ). Бородавки на пальцах и на ногах, плоские бородавки на лице, генитальные — все они из одного семейства. И этого вируса почти невозможно избежать.

То, как часто у ребенка появляются бородавки и происходит ли это вообще, зависит от его иммунной системы.

Первые симптомы

Они будут немного отличаться в зависимости от типа бородавки. Обыкновенные бородавки — обычно маленькие, шероховатые, телесного цвета образования, которые чаще появляются на пальцах, руках, коленях или локтях.

Более мелкие и гладкие плоские бородавки чаще всего возникают на лице ребенка и быстро распространяются, их может быть до 50 одновременно.

Подошвенные бородавки на ступнях образуются поодиночке или в скоплениях. Они часто имеют жесткий внешний слой и могут вызывать боль при ходьбе.

Что предпринять

Лечение при помощи криотерапии, например, всегда болезненно для ребенка, и этого нельзя не учитывать при выборе метода лечения.

Если бородавка не беспокоит ребенка, то иногда ее и не лечат, она пропадет сама, правда, это может занимать около двух лет.

В то же время регулярное отшелушивание подошвенной бородавки с пемзой может облегчить дискомфорт (сначала нужно распарить пятку, затем осторожно стереть мертвую кожу). Если ребенок слишком нетерпелив, можно попробовать наносить средство для удаления бородавок каждые 24-48 часов. Оно будет снимать образование слой за слоем в течение нескольких недель.

Справиться с бородавками нелегко, но очень важна профилактика — в общественных местах (раздевалки, бассейны) не стоит ходить босиком.

Стригущий лишай

Это заболевание вызывается патогенными грибками и может появляться где угодно на теле (хотя обычно не везде сразу). Дети младшего возраста часто «цепляют» его после контакта с зараженными животными, в основном котятами и щенками, но также морскими свинками, хомяками или сельскохозяйственными животными. Затем дети передают его друг к другу через одежду, расчески или другие прямые контакты.

Грибок прекрасно чувствует себя в теплой, влажной среде, особенно когда дети потеют во время активных игр.

Первые симптомы

Родителям нужно обратить внимание на округлые красные или розовые пятна размером 2-5 см, с чешуйчатыми, приподнятыми краями на ободке. Кольцо постепенно увеличивается, и в центре обычно выглядит уже как здоровая кожа. На голове стригущий лишай проявляется в виде красных чешуйчатых залысин, иногда с маленькими черными точками, где волосы обломались. У зараженных стригущим лишаем животных не всегда есть видимые симптомы, а если есть, то они также выглядят как округлые пятна.

Что предпринять

Если поражена волосистая часть головы, особенно в нескольких местах, нужно обратиться к врачу, вероятнее всего, он пропишет средства для перорального применения.

Если недавно вы приобрели домашнего питомца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Если кто-то из членов семьи уже заразился, обязательно постирайте одежду и постельные принадлежности при высокой температуре.

Острицы

Это одно из самых распространенных заболеваний у детей дошкольного и школьного возраста.

Чаще всего передается через грязные руки — яйца остриц попадают в организм ребенка через рот. Там они инкубируются в течение 1-2 месяцев, а затем вылупляются в тонком кишечнике. Оттуда взрослые женские особи перемещаются в толстую кишку и в ночное время откладывают яйца вокруг ануса, при этом начинается зуд. Ребенок расчесывает эту область и таким образом переносит яйца под ногтями рук, а оттуда — на одежду, постельные принадлежности, предметы канцелярии, любые поверхности, в том числе спортивные коврики и ковры.

Гельминты могут выживать на этих поверхностях в течение 2-3 недель и передаваться другим детям при контакте с ними.

Первые симптомы

Если вы заметили, что ребенок все время расчесывает кожу вокруг ануса, особенно ночью, то, скорее всего, в организм проникли острицы. Чтобы подтвердить это, нужно сделать элементарный соскоб, анализ будет готов уже через сутки.

Что предпринять

Если у ребенка обнаружили острицы, то обычно рекомендуют пропить антигельминтный препарат всем членам семьи. Кроме того, для профилактики нужно выстирать все постельное и нижнее белье, а также пижамы, полотенца в горячей воде и высушить при высокой температуре.

Чесотка

Эти микроскопические клещи проникают под кожу ребенка, обычно в области складок. Клещи распространяется очень быстро, а все члены семьи могут заразиться в течение недели.

Первые симптомы

Диагностировать чесотку трудно, потому что единственным симптомом является зуд, а не сыпь. Расчесанные места врач часто обнаруживает в паху ребенка, на сосках, в подмышках, в ягодичной складке в верхней части спины. У младенца, который еще не может расчесывать кожу, отмечается перемена настроения, он внезапно плохо спит или становится особенно капризным.

Что предпринять

Самостоятельно вылечить это заболевание невозможно, необходима срочная консультация у дерматолога. Скорее всего, будет назначен лекарственный препарат, который младенцам наносят на все тело и голову в том числе, в то время как детям старшего возраста и родителям, независимо от наличия симптомов, — с шеи до ног (клещи обычно не живут в волосистой части головы). Под ногтями крем должен быть в том числе. Чтобы избежать повторного заражения, выстирайте всю одежду и постельное белье при высокой температуре.

Источник: www.parents.com Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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