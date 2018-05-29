С кузбасских сирот незаконно брали плату за детский сад

С законных представителей детей-сирот взималась плата за содержание детей в детских садах.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, согласно федеральному закону плата за уход и содержание в детских садах с детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не взимается. Однако, в нарушение законодательства, в Топкинском муниципальном районе 51 законный представитель вносил плату за содержание детей-сирот в детских садах.

Прокурор города Топки внес главе муниципального образования представление, по результатам которого 41 законный представитель детей-сирот получил внесенную родительскую плату, 6 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В защиту прав остальных детей-сирот в суд были направлены 10 исковых заявлений на взыскание более 200 000 рублей.