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С кузбасских сирот незаконно брали плату за детский сад
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С кузбасских сирот незаконно брали плату за детский сад 

АиФ Кузбасс 29 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
С законных представителей детей-сирот взималась плата за содержание детей в детских садах.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, согласно федеральному закону плата за уход и содержание в детских садах с детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не взимается. Однако, в нарушение законодательства, в Топкинском муниципальном районе 51 законный представитель вносил плату за содержание детей-сирот в детских садах.
Прокурор города Топки внес главе муниципального образования представление, по результатам которого 41 законный представитель детей-сирот получил внесенную родительскую плату, 6 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В защиту прав остальных детей-сирот в суд были направлены 10 исковых заявлений на взыскание более 200 000 рублей.
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