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СМИ: дети остались без вакцин от кори и краснухи в Сахалинской области
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СМИ: дети остались без вакцин от кори и краснухи в Сахалинской области 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Родители не могут найти в поликлиниках Южно‐Сахалинска препарат «Приорикс» для прививки от кори, краснухи и паротита. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Национальный календарь прививок предписывает вводить ребенку вакцину в возрасте одного года и когда ребенку исполняется шесть лет. Родители не могут сделать детям укол, поскольку в поликлиниках нет препарата «Приорикс», утверждает издание.
Одна из жительниц Южно-Сахалинска обратилась за вакциной в региональное министерство здравоохранения после того, как не нашла ее в поликлинике. Но там женщине тоже сказали, что препарата нет. Некоторые родители задумались о введении своим детям российского аналога «Приорикса», который называется «Вакцина паротитно-коревая культурная живая».
Сотрудники минздрава обещают устранить перебои в поставках «Приорикса», которые возникли на федеральном уровне. Министерство объявило конкурс на поставку вакцины. После ее поступления в местные поликлиники для детей будет составлен план вакцинации.
Однако есть вероятность, что препарат больше не появится в местных поликлиниках. Тогда придется использовать вместо него однокомпонентные аналоги.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что россиянам с 2020 года нужно будет обязательно делать прививки от ветряной оспы и ротавируса. Данные образования могут быть основной причиной развития раковой опухоли.
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