СМИ: дети остались без вакцин от кори и краснухи в Сахалинской области

Родители не могут найти в поликлиниках Южно‐Сахалинска препарат «Приорикс» для прививки от кори, краснухи и паротита. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Национальный календарь прививок предписывает вводить ребенку вакцину в возрасте одного года и когда ребенку исполняется шесть лет. Родители не могут сделать детям укол, поскольку в поликлиниках нет препарата «Приорикс», утверждает издание.

Одна из жительниц Южно-Сахалинска обратилась за вакциной в региональное министерство здравоохранения после того, как не нашла ее в поликлинике. Но там женщине тоже сказали, что препарата нет. Некоторые родители задумались о введении своим детям российского аналога «Приорикса», который называется «Вакцина паротитно-коревая культурная живая».

Сотрудники минздрава обещают устранить перебои в поставках «Приорикса», которые возникли на федеральном уровне. Министерство объявило конкурс на поставку вакцины. После ее поступления в местные поликлиники для детей будет составлен план вакцинации.

Однако есть вероятность, что препарат больше не появится в местных поликлиниках. Тогда придется использовать вместо него однокомпонентные аналоги.