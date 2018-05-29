Видео: спасатели взломали дверь в квартиру с запертой на балконе женщиной

Утром 29 мая спасатели новосибирской Муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь продрогшей бабушке, которую маленький ребёнок запер на балконе восьмого этажа.

Случай произошёл на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин

По его словам, бабушка вышла на остеклённый балкон в обычной домашней одежде, с собой у неё был сотовый телефон. В квартире в это время оставалось двое мальчиков — 2018 и 2016 года рождения. Предположительно именно старший ребёнок и повернул ручку балконной двери.

«Она же в горизонтальном [положении], ручка, находится — ребёнок подходит, берётся за ручку, соответственно, на себя чуть потянул, 45 градусов — и дверь заблокирована уже», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Фокин.

Начальник МАСС уточнил, что спасателей для замерзающей женщины вызвала мать детей, которая тоже не смогла попасть в квартиру, поскольку дверь была заперта изнутри на задвижку. Сообщение с просьбой о помощи поступило к спасателям в 9:55.

В аварийно-спасательной службе пояснили, что спасатели вскрыли дверь квартиры на восьмом этаже при помощи шанцевого инструмента и выпустили продрогшую женщину с балкона. С детьми всё оказалось в порядке, помощь врачей им была не нужна — спасатели передали мальчиков родителям.

О похожей ситуации НГС писал в апреле: тогда маленький ребёнок запер маму на балконе и ушёл спать. Освободиться женщине также помогли спасатели.